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Серйозна ДТП сталася 6 травня на вулиці Брюховицькій у Львові. Місцеву мешканку ушпиталили до лікарні з травмами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За даними слідства, близько 13:00 фургон Renault Kangoo виїхав на тротуар та наїхав на пішохода – 46-річну місцеву жительку.

"Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", – йдеться в повідомленні.

За кермом легковика перебував 19-річний житель Львова. Йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 5 травня у місті Сколе, що на Львівщині, водій автомобіля Opel Vectra збив 15-річну дівчинку. Дитину госпіталізували.