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06 травня 2025, 11:11

На Львівщині прикордонники викрили шлюбну аферу на українсько-польському кордоні

06 травня 2025, 11:11
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску «Краківець» прикордонники викрили чергову спробу незаконного виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що 40-річний житель Черкащини офіційно зареєстрував шлюб зі своєю 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, попри те, що його справжня дружина жива й мешкає в Німеччині. Саме до неї він і прямував, сподіваючись скористатися процедурою виїзду для чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю.

Згодом чоловік розповів, що його шлюб насправді був укладений лише для того, щоб виїхати за межі України.

"Інформацію про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України оперативні співробітники загону передали до поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині викрито зловмисника, який за 10-15 тис. доларів незаконно переправляв чоловіків через кордон.

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