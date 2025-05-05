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На Івано-Франківщині розслідують смертельне ДТП. Водій збив велосипедиста, який помер від отриманих травм

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 3 травня о 9:45 у Косові по вулиці Небесної Сотні. За даними поліції, 52-річний чоловік за кермом Ford Sierra не дотримався безпечної швидкості та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП велосипедист помер в лікарні від отриманих травм.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо раніше на Київщині сталась ДТП, де зіткнулись дві іномарки. Внаслідок аварії 35-річний водій та пасажирка Skoda, а також дві пасажирки Volkswagen отримали травми. Їх госпіталізували медики.