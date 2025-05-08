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ДТП с пострадавшим произошло вечером 6 мая в селе Дубровица Яворивского района. Мужчину госпитализировали в медучреждение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По данным следствия, около 20:00 грузовик Terberg FM-2850T съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП пассажир автомобиля, 50-летний житель Яворивского района, получил телесные повреждения и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

За рулем грузовика находился 46-летний житель Яворивского района. Виновнику аварии грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 5 мая в Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом. Водитель скончался.