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Серьезное ДТП произошло 6 мая на улице Брюховицкой во Львове. Местную жительницу госпитализировали в больницу с травмами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По данным следствия, около 13:00 фургон Renault Kangoo выехал на тротуар и наехал на пешехода – 46-летнюю местную жительницу.

"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находился 19-летний житель Львова. Ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 5 мая в городе Сколе Львовской области водитель автомобиля Opel Vectra сбил 15-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован.