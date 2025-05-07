Во Львове фургон вылетел на тротуар и переехал пешехода
Серьезное ДТП произошло 6 мая на улице Брюховицкой во Львове. Местную жительницу госпитализировали в больницу с травмами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
По данным следствия, около 13:00 фургон Renault Kangoo выехал на тротуар и наехал на пешехода – 46-летнюю местную жительницу.
"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", – говорится в сообщении.
За рулем легковушки находился 19-летний житель Львова. Ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 5 мая в городе Сколе Львовской области водитель автомобиля Opel Vectra сбил 15-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован.