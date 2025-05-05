Аварія на Львівщині: пішохід потрапив до лікарні після наїзду авто

фото: Національна поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталося 4 травня близько 22:40 у селищі Шептицьке, на вулиці Промисловій.

За попередніми даними, 52-річна водійка автомобіля Ford, мешканка одного з сіл району, скоїла наїзд на 51-річного місцевого жителя, який перебував на проїжджій частині.

Унаслідок зіткнення чоловік зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водійці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Поліція з'ясовує всі обставини події.



Нагадаємо, на Київщині сталась смертельна ДТП. Жінка збила 51-річного місцевого жителя.

Раніше повідомлялося, що 2 травня на Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто. Внаслідок зіткнення двох машин один поліцейський загинув. Водій іншого авто, а також всі пасажири отримали травми.