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05 травня 2025, 09:53

Аварія на Львівщині: пішохід потрапив до лікарні після наїзду авто

05 травня 2025, 09:53
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фото: Національна поліція
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У селищі Шептицьке Львівської області внаслідок наїзду автомобіля травмований пішохід. Правоохоронці встановлюють обставини події

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталося 4 травня близько 22:40 у селищі Шептицьке, на вулиці Промисловій.

За попередніми даними, 52-річна водійка автомобіля Ford, мешканка одного з сіл району, скоїла наїзд на 51-річного місцевого жителя, який перебував на проїжджій частині.

Унаслідок зіткнення чоловік зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водійці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині сталась смертельна ДТП. Жінка збила 51-річного місцевого жителя.

Раніше повідомлялося, що 2 травня на Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто. Внаслідок зіткнення двох машин один поліцейський загинув. Водій іншого авто, а також всі пасажири отримали травми.

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