ДТП біля Північного мосту в Києві: водій підрізав мотоцикліста
У столиці сталась ДТП на проспекті Степана Бандери. Внаслідок аварії госпіталізували мотоцикліста
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія сталась в Оболонському районі столиці. Попередньо, водій Skoda їхав по проспекту Степана Бандери в напрямку Північного мосту. Там він не впорався з керуванням і підрізав мотоцикл. Внаслідок зіткнення мотоцикліст виїхав на обочину та зіткнувся з загороджувальною опорою.
Потерпілого госпіталізували з травмою голови та переломом гомілки. Правоохоронці зʼясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Жінка їхала в іномарці та збила 51-річного чоловіка, який переходив дорогу. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці.
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