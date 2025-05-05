Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась в Оболонському районі столиці. Попередньо, водій Skoda їхав по проспекту Степана Бандери в напрямку Північного мосту. Там він не впорався з керуванням і підрізав мотоцикл. Внаслідок зіткнення мотоцикліст виїхав на обочину та зіткнувся з загороджувальною опорою.

Потерпілого госпіталізували з травмою голови та переломом гомілки. Правоохоронці зʼясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Жінка їхала в іномарці та збила 51-річного чоловіка, який переходив дорогу. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці.