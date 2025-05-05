На Полтавщині у ДТП загинули працівник ТЦК і поліцейський
З’явилися нові подробиці про ДТП за участі патрульного авто на Полтавщині
Працівник Територіального центру комплектування та співробітник поліції загинули у ДТП в Полтавській області, передає RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що у салоні авто також був цивільний, якого працівник ТЦК затримав у Кременчуці. Зараз він перебуває у лікарні з численними травмами.
За словами очевидців, патрульне авто їхало на дуже великій швидкості і виїхало на зустрічну смугу де і зіткнулось із автомобілем Opel.
Раніше ми повідомляли про те, що на Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто.
У Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок: водій померВсі новини »
05 травня 2025, 11:45На Полтавщині чоловіка госпіталізували з ножевим пораненням - під підозрою дружина
03 травня 2025, 10:35На Полтавщині інваліда засудили за зберігання дитячої порнографії
02 травня 2025, 15:50
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Майже всю Україну накриє дощами: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на вівторок, 6 травня
05 травня 2025, 16:33У Львові судитимуть двох чоловіків, які продавали наркотики і психотропи
05 травня 2025, 16:17ДТП біля Північного мосту в Києві: водій підрізав мотоцикліста
05 травня 2025, 16:09Понад 2 тисячі українок скористалися програмою лікування безпліддя
05 травня 2025, 15:45Заблукали в горах: у Карпатах рятувальники допомогли трьом туристкам
05 травня 2025, 15:25"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
05 травня 2025, 15:23Українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
05 травня 2025, 15:05На Херсонщині через російські дрони згоріла школа
05 травня 2025, 14:57На Вінниччині прикордонники затримали чоловіків, які за 14 тисяч доларів намагались переправити клієнтів за кордон
05 травня 2025, 14:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »