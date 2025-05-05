На Полтавщині у ДТП загинули працівник ТЦК і поліцейський

фото: Суспільне

З’явилися нові подробиці про ДТП за участі патрульного авто на Полтавщині

Працівник Територіального центру комплектування та співробітник поліції загинули у ДТП в Полтавській області, передає RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у салоні авто також був цивільний, якого працівник ТЦК затримав у Кременчуці. Зараз він перебуває у лікарні з численними травмами.

За словами очевидців, патрульне авто їхало на дуже великій швидкості і виїхало на зустрічну смугу де і зіткнулось із автомобілем Opel.

Раніше ми повідомляли про те, що на Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто.