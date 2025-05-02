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02 травня 2025, 16:25

На Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали

02 травня 2025, 16:25
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фото: ДПСУ
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У Львівські області ліквідовано незаконну схему ввезення автівок до України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Слідством встановлено, що підозрювані у змові спільно з керівником благодійної організації ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку через інтернет. Переважну частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу з метою власного збагачення.

Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-4 ККУ. Його спільнику та керівнику благодійної організації – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-4 ККУ (Контрабанда підакцизних товарів, вчинена організованою групою).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники зупинили спробу контрабанди рідини для електронних сигарет.

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Львівська область ДПСУ прикордонники Схеми авто гуманітарна допомога
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