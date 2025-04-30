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Хірурги Центру дитячої медицини прооперували 14-річного підлітка з Львівщини, у стравоході якого застряг шматок шашлика

Про це повідомили лікарі львівського "Охматдиту", передає RegioNews.

За їхніми словами, стан дитини був критичним, адже хлопець навіть не міг ковтати власну слину.

Як розповів торакальний хірург Олександр Колодій, шматок м'яса зупинився на одному з природних звужень стравоходу — біля аорти, що значно ускладнило ситуацію.

Вночі дитину доправили до операційної, де команда медиків видалила стороннє тіло зі стравоходу. Процедура тривала майже годину. Щоб не травмувати стінки органу, хірурги діставали шматок м'яса поетапно.

"Це дуже делікатна хірургічна робота. Необхідно діяти обережно, щоб не спричинити перфорацію стравоходу", — пояснив Колодій.

Операція пройшла успішно. Після ретельного спостереження в лікарні хлопця виписали у задовільному стані. У подальшому він перебуватиме під наглядом фахівців.





Медики зазначають, що подібні випадки трапляються доволі часто. Найчастіше пацієнти проковтують шматки м'яса, а у менших дітей у стравоході можуть опинитися дрібні іграшки, батарейки, монети або деталі конструктора.

Нагадаємо, на Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті. Дитину госпіталізували.

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