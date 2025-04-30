13:00  30 квітня
Відсвяткували річницю: у Києві фотограф задушив модель
10:00  30 квітня
На Київщині зникла 13-річна дитина
09:51  30 квітня
Син священника з Луцька отримав 8 років в'язниці за грабіж
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2025, 13:24

На Львівщині підліток ледве не задихнувся через шматок шашлика

30 квітня 2025, 13:24
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Хірурги Центру дитячої медицини прооперували 14-річного підлітка з Львівщини, у стравоході якого застряг шматок шашлика

Про це повідомили лікарі львівського "Охматдиту", передає RegioNews.

За їхніми словами, стан дитини був критичним, адже хлопець навіть не міг ковтати власну слину.

Як розповів торакальний хірург Олександр Колодій, шматок м'яса зупинився на одному з природних звужень стравоходу — біля аорти, що значно ускладнило ситуацію.

Вночі дитину доправили до операційної, де команда медиків видалила стороннє тіло зі стравоходу. Процедура тривала майже годину. Щоб не травмувати стінки органу, хірурги діставали шматок м'яса поетапно.

"Це дуже делікатна хірургічна робота. Необхідно діяти обережно, щоб не спричинити перфорацію стравоходу", — пояснив Колодій.

Операція пройшла успішно. Після ретельного спостереження в лікарні хлопця виписали у задовільному стані. У подальшому він перебуватиме під наглядом фахівців.

Медики зазначають, що подібні випадки трапляються доволі часто. Найчастіше пацієнти проковтують шматки м'яса, а у менших дітей у стравоході можуть опинитися дрібні іграшки, батарейки, монети або деталі конструктора.

Нагадаємо, на Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті. Дитину госпіталізували.

Раніше у Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
м'ясо лікарі Операція Львівська область лікарня підліток шашлик
На Київщині зникла 13-річна дитина
30 квітня 2025, 10:00
На Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст
28 квітня 2025, 11:09
Конфлікт у Києві: школяр грубіянив жінці через музику – покарали матір
26 квітня 2025, 16:30
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
Зіткнення авто на Житомирщині: постраждали четверо чоловіків
30 квітня 2025, 14:50
У громаді на Тернопільщині впали уламки російського дрона
30 квітня 2025, 14:34
Верховна Рада дала "зелене світло" для перевезень на гуманітарному транспорті
30 квітня 2025, 14:30
Росіяни штурмують Сумщину малими групами на квадроциклах, – ДПСУ
30 квітня 2025, 14:23
На Волині зупиняється на ремонт міжнародний пункт пропуску
30 квітня 2025, 14:22
Через російські обстріли на Донеччині спалахнули масштабні пожежі
30 квітня 2025, 13:58
Путін, Трамп і примара миру: як Кремль намагається диктувати умови Заходу
30 квітня 2025, 13:57
Падіння підлітків із багатоповерхівки у Львові: поліція встановила особи загиблих
30 квітня 2025, 13:55
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
30 квітня 2025, 13:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Юрій Луценко
Всі блоги »