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01 травня 2025, 16:55

На Львівщині прикордонники зупинили спробу контрабанди рідини для електронних сигарет

01 травня 2025, 16:55
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині, прикордонники виявили спробу незаконного ввезення партії товару – понад 500 флаконів рідини для електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що під час огляду рейсового автобуса української реєстрації за допомогою рентгенівського обладнання прикордонники виявили прихований вантаж. Рідина для заправки електронних сигарет була схована у вентиляційному відсіку та в ніші для запасного колеса, розташованій у передньому бампері транспортного засобу.

Увесь вантаж було вилучено, а на водія складено протокол.

Про факт правопорушення повідомлено детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області для подальшого розслідування. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі України повідомили про тимчасові обмеження в пункті пропуску "Корчова - Краківець".

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