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30 квітня 2025, 10:58

На Львівщині жінка незаконно отримала 100 тис. грн за фіктивну "муніципальну няню"

30 квітня 2025, 10:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка незаконно отримала майже 100 тисяч гривень виплати за програмою "Муніципальна няня"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 32-річна мешканка міста Миколаєва, Стрийського району, уклала з фізичною особою-підприємцем фіктивний договір про надання послуг по догляду за її малолітньою дитиною. При цьому насправді за дитиною підприємиця не доглядала. Однак подавала сфальсифіковані акти про надання послуг "муніципальної няні" в управління соцзахисту та безпідставно одержувала виплати з бюджету.

Частину цих коштів вона передавала мамі дитини, за якою повинна була доглядати.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування триває. Обвинувальний акт щодо так званої "муніципальної няні" вже скеровано до суду.

Програма "Муніципальна няня": що відомо

У 2019 році в Україні запровадили новий вид соціальної допомоги: "Муніципальна няня". Програма передбачає грошову виплату молодим сім’ям з держбюджету.

"Муніципальна няня" – будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка надає послугу з догляду за дитиною до трьох років та з якою укладений відповідний договір.

Нагадаємо, в Рівному шахраї видурили у пенсіонерки понад 120 тисяч гривень.

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суд гроші поліція Львівська область шахрайство няня муніципальна няня
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