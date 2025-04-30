На Львівщині жінка незаконно отримала 100 тис. грн за фіктивну "муніципальну няню"
На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка незаконно отримала майже 100 тисяч гривень виплати за програмою "Муніципальна няня"
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 32-річна мешканка міста Миколаєва, Стрийського району, уклала з фізичною особою-підприємцем фіктивний договір про надання послуг по догляду за її малолітньою дитиною. При цьому насправді за дитиною підприємиця не доглядала. Однак подавала сфальсифіковані акти про надання послуг "муніципальної няні" в управління соцзахисту та безпідставно одержувала виплати з бюджету.
Частину цих коштів вона передавала мамі дитини, за якою повинна була доглядати.
Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.
Досудове розслідування триває. Обвинувальний акт щодо так званої "муніципальної няні" вже скеровано до суду.
Програма "Муніципальна няня": що відомо
У 2019 році в Україні запровадили новий вид соціальної допомоги: "Муніципальна няня". Програма передбачає грошову виплату молодим сім’ям з держбюджету.
"Муніципальна няня" – будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка надає послугу з догляду за дитиною до трьох років та з якою укладений відповідний договір.
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