Во Львовской области будут судить членов организованной преступной группы, которые ввозили авто под видом гуманитарной помощи и продавали

фото: ГПСУ

Во Львовские области ликвидирована незаконная схема ввоза автомобилей в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Следствием установлено, что подозреваемые в сговоре совместно с руководителем благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины.

В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги через интернет. Большинство транспортных средств разбирали на запчасти для продажи с целью собственного обогащения.

Организатору схемы поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-4 УКУ. Его сообщнику и руководителю благотворительной организации – в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-4 УК (Контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области пограничники пресекли попытку контрабанды жидкости для электронных сигарет.