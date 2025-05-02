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02 мая 2025, 16:25

Во Львовской области будут судить членов организованной преступной группы, которые ввозили авто под видом гуманитарной помощи и продавали

02 мая 2025, 16:25
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фото: ГПСУ
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Во Львовские области ликвидирована незаконная схема ввоза автомобилей в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Следствием установлено, что подозреваемые в сговоре совместно с руководителем благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины.

В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги через интернет. Большинство транспортных средств разбирали на запчасти для продажи с целью собственного обогащения.

Организатору схемы поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-4 УКУ. Его сообщнику и руководителю благотворительной организации – в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-4 УК (Контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области пограничники пресекли попытку контрабанды жидкости для электронных сигарет.

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Львовская область ГПСУ пограничники Схемы авто гуманитарная помощь
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