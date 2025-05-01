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01 мая 2025, 05:06

Под Львовом столкнулись Tesla, "Жигули" и "ГАЗель": пострадали два человека

01 мая 2025, 05:06
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фото: Нацполиция
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Тройное ДТП произошло 29 апреля в селе Сокольники Львовского района. Водителя и пассажира одного из автомобилей госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 12:30 водитель грузовика ГАЗ-3302 столкнулся с легковушками Tesla и ВАЗ-21013. После удара грузовик опрокинулся.

За рулем "ГАЗели" находился 42-летний житель Самборского района. Автомобилем Tesla управлял 21-летний львовянин, а "ВАЗом" - 86-летний житель Львова.

"В результате ДТП водитель и пассажир ГАЗ-3302, 42-летний житель одного из сел Стрыйского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Виновнику аварии грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области пьяный водитель сбил подростка на электросамокате.

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