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26 квітня 2025, 12:21

Смертельна ДТП на Рівненщині: під колесами авто загинув 18-річний пішохід

26 квітня 2025, 12:21
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фото: Національна поліція
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У місті Дубно Рівненської області сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, автомобіль наїхав на пішохода

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода сталася 22 квітня близько 01:40 на вулиці Кондратюка.

21-річний житель Волині, водій автомобіля "Daf" допустив наїзд на 18-річного дубенчанина, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Вказана ділянка не освітлюється, а зі слів керманича, хлопець раптово з'явився на дорозі.

Із політравмою, відкритою черепно-мозковою травмою пішохода госпіталізували до реанімації. Два дні медики боролися за його життя, однак врятувати парубка не вдалося: у п'ятницю,, 25 квітня, близько 19:40 він помер.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування. Водій був тверезий, наголосили в поліції.

Нагадаємо, днями у Рівненському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній. Слідчі проводять досудове розслідування.

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