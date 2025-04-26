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26 апреля 2025, 15:46

На Львовщине водительница легковушки сбила велосипедистку

26 апреля 2025, 15:46
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фото: Национальная полиция
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25 апреля около 12:20 вблизи поселка Журавно Стрыйского района Львовщины произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Chery Amulet, 27-летняя жительница района, совершила наезд на велосипедистку, 44-летнюю жительницу Стрыйского района.

От полученных в результате ДТП травм водитель двухколесного погибла на месте происшествия.

По факту правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Ровенщине под колесами грузовика погиб 18-летний пешеход.

На днях в Ровенском районе в результате ДТП тяжело травмировался несовершеннолетний. Следователи проводят досудебное расследование.

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