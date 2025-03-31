На Львівщині посадовець митниці "кришував чорний імпорт" електроніки

фото: СБУ

Чоловік за грошову винагороду допомагав бізнесменам "обходити" процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили із-за кордону.

Як встановило розслідування, лише за одним із задокументованих епізодів посадовець "пропустив" продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За цю "послугу" він попросив особисто для себе 23 тис. американських доларів.

Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення.

Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею затримали контрабанду взуття на 500 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що на Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів.