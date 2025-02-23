18:20  23 лютого
На Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів
12:55  23 лютого
Трагедія на Житомирщині: загинула родина з двома маленькими дітьми
14:22  23 лютого
В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2025, 18:20

На Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів

23 лютого 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
фото: Волинська митниця
Читайте также
на русском языке

У ніші підлоги автобуса, що заїжджав в Україну через на Волині, виявили майже 28 тисяч коштовних камінців

Про це повідомляє Волинська митниця, передає RegioNews.

Автобус слідував рейсом зі Щецина до Києва. Пакунок чорного кольору, обмотаний прозорим скотчем, знайшли під час повного митного огляду у розміщеній дуже глибоко вузькій конструктивній порожнині автобуса. Це ускладнювало огляд та доступ до неї.

У згортку були 21 паперовий, 17 зіп-пакетиків та пластиковий футляр з камінцями. Загальна вага вилученого товару склала 191 грам.

На упаковці також були позначки про прозорість, розмір, якість огранки та QR-коди з посиланням на Гемологічний інститут США, який видає міжнародні сертифікати якості для діамантів. За цими бірками, загальна маса партії – щонайменше 355 карат.

Призначена експертиза, аби підтвердити дорогоцінність та визначити їх вартість.

Водія автобуса притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МКУ. Після експертизи можливе відкриття кримінального провадження за ст. 201-3 ККУ.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною в автівці літньої українки виявили антикварне кухонне начиння та старовинні друковані видання.

Волинська область Пункти пропуску контрабанда діаманти ввоз
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Переговори з Трампом, гарантії безпеки та вимога виборів: головні заяви Зеленського на пресконференції
23 лютого 2025, 19:15
Росіяни розстріляли полонених українських бійців у Курській області
23 лютого 2025, 17:46
"Війна все змінює", – Буданов розповів про стратегічне планування Росії до 2045 року
23 лютого 2025, 17:25
Трамп, Зеленський і ресурсна угода: майбутнє українсько-американських відносин
23 лютого 2025, 16:46
Третя річниця вторгнення РФ: пресконференція президента Володимира Зеленського
23 лютого 2025, 16:25
Термін перебронювання працівників від мобілізації буде продовжений, – Шмигаль
23 лютого 2025, 15:58
Росія хотіла влаштувати теракт у будівельному гіпермаркеті Києва у годину пік, – СБУ
23 лютого 2025, 15:24
Зеленський поставив завдання завершити війну цього року, – Сибіга
23 лютого 2025, 14:54
У Києві розпочався форум "Україна. Рік 2025"
23 лютого 2025, 14:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Бутусов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »