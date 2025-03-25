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25 березня 2025, 19:40

Хабар за державні землі: нардеп Гунько отримав 7 років ув’язнення

25 березня 2025, 19:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 25 березня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок народному депутату України, якого викрили на незаконному одержанні 85 тисяч доларів за надання приватному підприємству в оренду державних земель Національної академії аграрних наук України (НААН)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про нардепа Анатолія Гунька.

У САП зазначили, що "депутат, який одночасно був головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях НААН України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності, маючи на меті заволодіти такими коштами".

За даними слідства, нардеп висловив прохання підприємцю передати "винагороду", яка сягає 221 тисяч доларів США — з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі. Народного депутата та двох його спільників викрили на "гарячому" одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тисяч доларів США.

Суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні хабара в розмірі 85 тис доларів та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні державні посади.

"Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат Анатолій Гунько постане перед судом у справі щодо отримання хабаря у 85 тисяч доларів.

За даними СБУ, Анатолій Гунько "продавав" землю Національної академії аграрних наук, та взяв авансом 85 тисяч доларів. Однак, повністю завершити угоду не встиг. Прямо під час отримання першої частини хабара його затримали правоохоронці.

Як відомо, Гунько потрапив до парламенту від "Слуги народу" в результаті довиборів на окрузі, де його головним суперником був Олег Ляшко.

Дружина нардепа Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради (у 2020 – від "Слуги народу", у 2015 – від партії Ляшка). У 2021-2023 була головою Київоблради. 8 травня Гунько відправили у відставку, у рішенні зазначено, що вона "не виправдала довіру депутатів обласної ради".

Гунька пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.

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