На Волині службові собаки виявили у пасажирів рейсових автобусів наркотики

фото: Волинська митниця

На митному посту "Ягодин" службові собаки виявили темно-зелену речовину рослинного походження, яка за ознаками нагадує канабіс

Про це повідомили в пресслужбі Волинської митниці, передає RegioNews.

Зазначається, що коноплю намагався ввезти в Україну громадянин Колумбії. Він був пасажиром рейсового автобуса сполученням "Познань - Київ".

Речовина знаходилась у металічній банці в рюкзаку іноземця.

Крім того, на митному посту "Устилуг" виявлено ще 2 схожих порушення. Заборонені речовини виявили у пасажирів автобусів – громадян України, які виїжджали до Польщі.

В одному випадку жінка "забула" викласти із кишені жилетки скляну колбу з канабісом. В іншому – у паперовому згортку в куртці чоловіка знайшли порошок білого кольору, схожий на заборонену небезпечну психотропну речовину "альфа PVP".

Усі речовини вилучено і передано правоохоронцям.

Нагадаємо, у Вінниці ліквідували "домашню" нарколабораторію з прибутком у майже пів мільйона гривень.

Ріше повідомлялось, що на Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію, яка виготовляла наркотики на 15 мільйонів гривень щомісяця.