На Волині службові собаки виявили у пасажирів рейсових автобусів наркотики
На митному посту "Ягодин" службові собаки виявили темно-зелену речовину рослинного походження, яка за ознаками нагадує канабіс
Про це повідомили в пресслужбі Волинської митниці, передає RegioNews.
Зазначається, що коноплю намагався ввезти в Україну громадянин Колумбії. Він був пасажиром рейсового автобуса сполученням "Познань - Київ".
Речовина знаходилась у металічній банці в рюкзаку іноземця.
Крім того, на митному посту "Устилуг" виявлено ще 2 схожих порушення. Заборонені речовини виявили у пасажирів автобусів – громадян України, які виїжджали до Польщі.
В одному випадку жінка "забула" викласти із кишені жилетки скляну колбу з канабісом. В іншому – у паперовому згортку в куртці чоловіка знайшли порошок білого кольору, схожий на заборонену небезпечну психотропну речовину "альфа PVP".
Усі речовини вилучено і передано правоохоронцям.
Нагадаємо, у Вінниці ліквідували "домашню" нарколабораторію з прибутком у майже пів мільйона гривень.
Ріше повідомлялось, що на Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію, яка виготовляла наркотики на 15 мільйонів гривень щомісяця.