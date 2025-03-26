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26 березня 2025, 07:53

На Львівщині викрили міжнародний наркотрафік: звідки постачали контрабанду

26 березня 2025, 07:53
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фото: Державна митна служба
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Працівники митниці спільно з СБУ викрили міжнародний наркотрафік та вилучили наркотики на 9 млн гривень

Про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби, передає RegioNews.

Зазначається, що контрабандні поставки надходили з країн Північної Америки та розповсюджувалися в Україні через одного з міжнародних поштових операторів і Телеграм-канали.

У рамках кримінального провадження проведено 45 санкціонованих обшуків на території міста Києва, Київської та Полтавської областей.

Під час слідчих дій було виявлено та ліквідовано підпільну нарколабораторію, де вирощували близько 10 видів канабісу та виготовляли картриджі з екстрактом канабісу для електронних пристроїв для куріння.

У фігурантів справи знайшли майже 262 тисячі доларів США, понад 394 тисячі євро, 18 550 фунтів стерлінгів, 23 кілограми канабісу, транспортні засоби, обладнання для фасування та інші докази їхньої протиправної діяльності.

Загалом із незаконного обігу вилучено наркотичних засобів на суму понад 9 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

Дев’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію "Біле братство", яка займалася збутом наркотиків із місячним обігом у 12 млн гривень.

Ріше повідомлялось, що на Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію, яка виготовляла наркотики на 15 мільйонів гривень щомісяця.

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