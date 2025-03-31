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31 марта 2025, 13:25

На Львовщине чиновник таможни "крышевал черный импорт" электроники

31 марта 2025, 13:25
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фото: СБУ
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Мужчина за денежное вознаграждение помогал бизнесменам "обходить" процедуры растаможки и избегать соответствующих платежей в бюджет

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Речь идет о черном импорте высокостоящей цифровой техники известных брендов, которую предприниматели завозили из-за границы.

Как установило расследование, только по одному из задокументированных эпизодов чиновник "пропустил" продукцию без уплаты пошлины более чем на 15 млн грн. За эту "услугу" он попросил лично для себя 23 тыс. американских долларов.

Чтобы оформить сделку, чиновник вносил недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления.

Правоохранители задержали таможенника после получения им всей суммы неправомерной выгоды. В салоне его авто обнаружены наличные деньги, полученные преступным путем.

Ему сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на границе с Польшей задержали контрабанду обуви в 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Волыни в автобусе, следовавшем из Польши в Киев, нашли 28 тысяч бриллиантов.

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