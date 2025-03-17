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17 березня 2025, 00:25

Підозрюваний у вбивстві активіста Демʼяна Ганула визнав свою провину

17 березня 2025, 00:25
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фото: Суспільне
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Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв під час судового засідання визнав свою провину

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук заявив, що Сергій Шалаєв під час судового засідання визнав свою вину у вбивстві одеського активіста.

Судове засідання відбувалося у закритому режимі. Про це просила прокуратура, їхнє клопотання підтримав захист та сам підозрюваний.

За словами Веремчука, закрите судове засідання обумовлено тим, що під час оголошення клопотання прокурора називалися прізвища та імена свідків, які надали покази. Крім того, були озвучені деталі, розголошення яких може зашкодити подальшому слідству.

Веремчук додав, що наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до вбивства Дем’яна Ганула.

"Затриманий виконавець даного злочину. Одна з версій слідства – це є вбивство на замовлення. Вживаються заходи щодо встановлення замовника, а також інших співучасників злочину", – повідомив прокурор.

Нагадаємо, 16 березня підозрюваному у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Напередодні, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.

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