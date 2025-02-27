Житель Львівщини побив знайомого кочергою і відрубав йому руку

фото: Львівська обласна прокуратура

Інцидент стався цього місяця в Дрогобицькому районі. Затриманого 49-річного чоловіка підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму приятелю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, фігурант – мешканець Східницької громади – розпивав вдома алкогольні напої разом із 61-річним знайомим.

"Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя металевою кочергою, відрубав сокирою кисть руки та завдав порізів кухонним ножем", – йдеться в повідомленні.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та переломи ребер. Також львів'янин втратив кисть руки.

Постраждалий чоловік перебуває у лікарні. Нападника затримали. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, суд обрав запобіжні заходи для трьох мешканців села Терново Закарпатської області, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 37-річного односельця. Вони розчленували його тіло бензопилою та, намагаючись приховати сліди, хотіли спалити рештки. Усіх трьох фігурантів взяли під варту без можливості внесення застави.