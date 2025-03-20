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20 марта 2025, 03:15

Отрезал голову и руки жертвы: на Львовщине изверг получил 10 лет тюрьмы за убийство женщины

20 марта 2025, 03:15
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фото: Львовская областная прокуратура
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Жестокое преступление произошло в августе 2023 года в Моршине. Злоумышленника признали виновным в умышленном убийстве и надругательстве над телом умершей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

По материалам следствия, фигурант – 41-летний житель Моршина. Прокуроры доказали, что обвиняемый убил 50-летнюю сожительницу своего товарища. При распитии алкогольных напитков возникла ссора: мужчина до смерти забил женщину руками и ногами.

"Чтобы скрыть преступление и избавиться от тела частями, фигурант кухонным ножом отрезал голову и руки жертвы. Тело он оставил в ванной, залив водой, а голову — в кастрюле. После совершенного мужчина покинул место преступления", — говорится в сообщении.

Спустя две недели соседи вызвали полицию, поскольку из квартиры был слышен неприятный запах. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Теперь, по решению суда, фигурант проведет 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее житель Львовщины избил знакомого кочергой и топором отрубил ему руку.

Ранее сообщалось, что суд избрал меры пресечения для трех жителей села Терново Закарпатской области, подозреваемых в жестоком убийстве 37-летнего односельчанина. Они расчленили его тело бензопилой и, пытаясь скрыть следы, хотели сжечь остатки. Всех троих фигурантов заключили под стражу.

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