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18 березня 2025, 10:43

На Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка

18 березня 2025, 10:43
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці Житомирської області затримала жительку Олевщини за підозрою в тяжкому пораненні чоловіка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився ввечері 14 березня. Під час застілля між подружжям виникла сварка, у результаті якої дружина кухонним ножем завдала чоловікові кількох поранень ноги, пошкодивши судини.

Медики "швидкої" констатували смерть пораненого, попередньою причиною якої стала крововтрата.

Слідчі поліції затримали жінку в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Під керівництвом Коростенської окружної прокуратури їй висунуто підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Суд обрав для жінки запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують вбивство в Сумах. Помер 53-річний чоловік, \потерпілого вдарили ножем у шию.

Раніше на Дніпропетровщині оголосили підозру чоловіку, який забив до смерті знайомого через ревнощі. Відомо, що він прийшов в гості до жінки і побачив там місцевого жителя. Він завдав потерпілому численних ударів. Від отриманих травм той помер на місці.

Житомирська область убивство чоловік Дружина алкоголь застілля ніж
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