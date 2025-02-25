Не витримало серце: на Львівщині у навчальному центрі помер монастирський послушник

фото: Стрийська міська рада

Роман Гаврилів був курсантом 2 навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини. Помер від хвороби серця

Про це повідомила Стрийська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що Роман Гаврилів народився 25 червня 1981 року у Стрию. Навчався у школі №2 та у НУ "Львівська політехніка2.

Останні сім років жив при монастирі, готувався до монашества.

Був курсантом 2 навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини.

Помер у навчальному центрі від хвороби серця.

Нагадаємо, у Харкові військовий штовхнув юнака із велосипеда. Через кілька секунд до місця інциденту під'їхав автомобіль і гурт чоловіків у військовій формі посадив хлопця в бус.

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