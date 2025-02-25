Не витримало серце: на Львівщині у навчальному центрі помер монастирський послушник
Роман Гаврилів був курсантом 2 навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини. Помер від хвороби серця
Про це повідомила Стрийська міська рада, передає RegioNews.
Зазначається, що Роман Гаврилів народився 25 червня 1981 року у Стрию. Навчався у школі №2 та у НУ "Львівська політехніка2.
Останні сім років жив при монастирі, готувався до монашества.
Був курсантом 2 навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини.
Помер у навчальному центрі від хвороби серця.
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