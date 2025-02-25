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25 лютого 2025, 15:16

Не витримало серце: на Львівщині у навчальному центрі помер монастирський послушник

25 лютого 2025, 15:16
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фото: Стрийська міська рада
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Роман Гаврилів був курсантом 2 навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини. Помер від хвороби серця

Про це повідомила Стрийська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що Роман Гаврилів народився 25 червня 1981 року у Стрию. Навчався у школі №2 та у НУ "Львівська політехніка2.

Останні сім років жив при монастирі, готувався до монашества.

Був курсантом 2 навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини.

Помер у навчальному центрі від хвороби серця.

Нагадаємо, у Харкові військовий штовхнув юнака із велосипеда. Через кілька секунд до місця інциденту під'їхав автомобіль і гурт чоловіків у військовій формі посадив хлопця в бус.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення правил мобілізації.

курсант навчальний центр Львівська область Стрий хвороба серця
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