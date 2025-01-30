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30 січня 2025, 21:01

Кримінальна відповідальність для працівників ТЦК: нардеп повідомив подробиці законопроєкту

30 січня 2025, 21:01
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фото: соцмережі
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення правил мобілізації

Про це висловився народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, який є одним із ініціаторів законопроєкту, передає RegioNews.

За словами нардепа, новий законопроєкт "покладе край агресивній "бусифікації" українців".

"Побиття, використання газу, викрадення людей на вулицях — це не мобілізація, а хаос, який руйнує довіру до держави", - наголосив він.

Качура наголосив, що мобілізація під час повномасштабної війни потрібна, але вона має бути справедливою.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський раніше говорив, що потрібен законопроєкт, щоб у ТЦК не було шансів ходити по вулицях та ловити людей. Тож депутати напрацювали таку пропозицію.

Йдеться про законопроєкт 12442, зареєстрований на сайті парламенту 27 січня.

Ініціатива народних депутатів передбачає до 8 років ув’язнення для посадовців ТЦК та ВЛК за незаконний призов або звільнення з армії, фальсифікацію медоглядів та зловживання владою. Також, посилюється відповідальність за корупцію серед військових медиків.

"На мою думку, комплектування армії має бути справою цивільних чи самих бригад, а не людей, які влаштовують полювання на українців", - наголосив Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації.

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