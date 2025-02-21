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21 лютого 2025, 10:14

Закупили неякісних аптечок для ЗСУ на 60 млн: у Києві судитимуть експосадовців навчального центру

21 лютого 2025, 10:14
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі постачання військовому навчальному центру неякісних аптечок на 58,5 млн гривень. Обвинувальні акти передані до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Колишнього керівника навчального центру звинувачують у бездіяльності військової влади, а начальника медичної служби – у недбалості під час служби. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Приватних підприємців, які постачали неякісні аптечки, обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. Вони можуть отримати до 8 років вʼязниці.

Щоб компенсувати завдані збитки, суд арештував майно фігурантів справи.

Нагадаємо, навчальний центр уклав із підприємцями вісім договорів на постачання 30,7 тисячі аптечок на 58,5 млн грн. Військові посадовці не проконтролювали якість поставленої продукції.

Експертиза виявила, що аптечки не відповідають нормам, містять неякісні препарати й могли загрожувати військовим.

суд ДБР Київ закупівля якість навчальний центр аптечки
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