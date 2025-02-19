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19 лютого 2025, 14:16

На Львівщині викрили ділків, які організували схему переправлення чоловіків за кордон

19 лютого 2025, 14:16
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фото: ДПСУ
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У Львівській області правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися організувати переправлення за кордон 32-річного жителя Львова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 27-річного організатора та його 45-річного помічника затримали на околиці села Великосілки Львівської області, одразу після отримання від свого клієнта неправомірної грошової винагороди у розмірі 9000 доларів США.

Під час огляду місця події та проведених обшуків за місцем проживання фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили речі, які можуть стати доказами протиправної діяльності: кошти в іноземній валюті, чорнові записи, транспортний засіб, яким переправники здійснювали підвезення клієнта, мобільні телефони тощо.

Якщо вину організаторів схеми доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який за 9000 доларів намагався переплисти крижану Тису.

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