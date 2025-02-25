Не выдержало сердце: во Львовской области в учебном центре умер монастырский послушник

фото: Стрыйский городской совет

Роман Гаврилов был курсантом 2 учебной механизированной роты механизированного батальона воинской части. Умер от болезни сердца

Об этом сообщил Стрыйский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что Роман Гаврилов родился 25 июня 1981 года в Стрые. Учился в школе №2 и в НУ Львовская политехника2.

Последние семь лет жил при монастыре, готовился к монашеству.

Являлся курсантом 2 учебной механизированной роты механизированного батальона воинской части.

Скончался в учебном центре от болезни сердца.

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