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25 февраля 2025, 15:16

Не выдержало сердце: во Львовской области в учебном центре умер монастырский послушник

25 февраля 2025, 15:16
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фото: Стрыйский городской совет
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Роман Гаврилов был курсантом 2 учебной механизированной роты механизированного батальона воинской части. Умер от болезни сердца

Об этом сообщил Стрыйский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что Роман Гаврилов родился 25 июня 1981 года в Стрые. Учился в школе №2 и в НУ Львовская политехника2.

Последние семь лет жил при монастыре, готовился к монашеству.

Являлся курсантом 2 учебной механизированной роты механизированного батальона воинской части.

Скончался в учебном центре от болезни сердца.

Напомним, в Харькове военный толкнул юношу с велосипеда. Через несколько секунд к месту инцидента подъехал автомобиль и группа мужчин в военной форме усадила парня в бус.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение правил мобилизации.

курсант учебный центр Львовская область Стрый болезнь сердца
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