На Львівщині рибалка провалився під лід
Інцидент стався ввечері 10 лютого на озері "Молодіжне" в місті Кам’янка-Бузька Львівського району. Рибалку врятували місцеві жителі
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 18:20 під час риболовлі під кригу провалився чоловік. Місцевого жителя 1964 року народження врятували очевидці. Потерпілого витягнули з водойми та викликали екстрені служби.
"Пожежно-рятувальне відділення транспортувало чоловіка до карети швидкої допомоги, після чого його госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Чернівцях рятувальники дістали тіло чоловіка з місцевого озера. Загиблий провалився під кригу.
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