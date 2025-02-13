На Львівщині рибалка провалився під лід

ілюстративне фото: ДСНС України

Інцидент стався ввечері 10 лютого на озері "Молодіжне" в місті Кам’янка-Бузька Львівського району. Рибалку врятували місцеві жителі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 18:20 під час риболовлі під кригу провалився чоловік. Місцевого жителя 1964 року народження врятували очевидці. Потерпілого витягнули з водойми та викликали екстрені служби.

"Пожежно-рятувальне відділення транспортувало чоловіка до карети швидкої допомоги, після чого його госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Чернівцях рятувальники дістали тіло чоловіка з місцевого озера. Загиблий провалився під кригу.