На Львовщине рыбак провалился под лед

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Инцидент произошел вечером 10 февраля на озере "Молодежное" в городе Каменка-Бугская Львовского района. Рыбака спасли местные жители

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 18:20 во время рыбалки под лед провалился мужчина. Местного жителя 1964 года спасли очевидцы. Пострадавшего вытащили из водоема и вызвали экстренные службы.

"Пожарно-спасательное отделение транспортировало мужчину в карету скорой помощи, после чего его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черновцах спасатели достали тело мужчины из местного озера. Погибший провалился под лед.