На Львовщине рыбак провалился под лед
Инцидент произошел вечером 10 февраля на озере "Молодежное" в городе Каменка-Бугская Львовского района. Рыбака спасли местные жители
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 18:20 во время рыбалки под лед провалился мужчина. Местного жителя 1964 года спасли очевидцы. Пострадавшего вытащили из водоема и вызвали экстренные службы.
"Пожарно-спасательное отделение транспортировало мужчину в карету скорой помощи, после чего его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Черновцах спасатели достали тело мужчины из местного озера. Погибший провалился под лед.
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