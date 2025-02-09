фото: ДСНС України у Закарпатській області

Інцидент стався вчора, 8 лютого, у Карпатах. Пошуки тривали майже добу. Мандрівника знайшли сьогодні

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.

За наявними даними, під час проходження туристичного маршруту у горах заблукав 71-річний львів’янин. Загалом похід здійснювали 17 осіб.

"У районі між горою Петрос та полониною Головчеська від групи відстав один з туристів, проте його зникнення помітили лише через кілька годин. Зв’язку із заблукалим немає", — йдеться в повідомленні.

Надзвичайники обстежили маршрут до урочища Перемичка та частину маршруту до полонини Рогнеска, але чоловіка чи його слідів не виявили.

Пошуки тривали майже всю ніч. Вранці у районі полонини Головчеська гірські рятувальники виявили сліди туриста, які ведуть у напрямку Богданської долини. О 15:00 туриста знайшли у задовільному стані в районі урочища Лавка. Його супроводили до найближчого населеного пункту.

Нагадаємо, на Закарпатті під час катання на мотоциклах у горах п'ятеро чоловіків втратили орієнтири на місцевості та заблукали.