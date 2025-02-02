У Львові внаслідок вибуху гранати постраждала людина

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На місці пригоди працюють екстрені служби, офіційної інформації від правоохоронців поки що немає

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 24 Канал.

Зазначається, що зранку 2 лютого у готелі "Арена", що на вулиці Городоцькій у Львові, вибухнула граната. Внаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, також відомо про одного постраждалого.

Всі подробиці згодом.

Нагадаємо, у Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомлялось, в Києві охоронці не пустили в укриття людей під час повітряної тривоги, аргументуючи це тим, що не було вибухів. Десятки людей з дітьми опинилися в небезпеці.