У Львові внаслідок вибуху гранати постраждала людина
На місці пригоди працюють екстрені служби, офіційної інформації від правоохоронців поки що немає
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 24 Канал.
Зазначається, що зранку 2 лютого у готелі "Арена", що на вулиці Городоцькій у Львові, вибухнула граната. Внаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, також відомо про одного постраждалого.
Всі подробиці згодом.
Нагадаємо, у Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
Як повідомлялось, в Києві охоронці не пустили в укриття людей під час повітряної тривоги, аргументуючи це тим, що не було вибухів. Десятки людей з дітьми опинилися в небезпеці.
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