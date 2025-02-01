"Будуть вибухи – тоді впустимо": в Києві охоронці НАУ не пустили в укриття людей

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У Києві під час загрози балістики охоронці НАУ зачинили укриття перед десятками людей з дітьми

Про це повідомив політтехнолог Олексій Голобуцький, передає RegioNews.

В НАУ мали проходити танцювальні змагання, але учасників не пустили до сховища, бо "не було команди". Керівництво університету розпорядилося "нікого не пускати в укриття".

На зауваження жінки, що зараз буде бахкати і діти злякаються, охоронці вишу відповіли: "От як буде бахкати, тоді впустимо".

Зазначимо, що виконувачкою обов'язків ректора Національного авіаційного університету є депутат Київради від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами. Загалом РФ застосувала 165 засобів повітряного нападу.

Також відомо, що є загиблі й поранені у Харкові, Полтаві, Запоріжжі, на Сумщині та Одещині.