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27 січня 2025, 15:55

На Львівщині жінка привласнила майже мільйон гривень на дрони для військових

27 січня 2025, 15:55
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фото: slovoidilo.ua
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Жителька Львівської області взяла гроші у волонтера як передоплату за дрони, які не планувала продавати. Їй загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Зазначається, що 28-річна мешканка міста Шептицький створила в одній із соціальних мереж профіль, де публікувала неправдиві оголошення про продаж військової амуніції та одягу. Товарів, які жителька Львівщини пропонувала придбати клієнтам, у неї не було і продавати їх вона не збиралась - це була шахрайська схема.

Як стало відомо, восени минулого року жінка ошукала волонтера на 765 000 гривень, обіцяючи йому передати дрони для військових. Волонтер перерахував зловмисниці вказану суму, але товар так і не отримав.

Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) ККУ. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Черкаській області шахраї видавали себе за військових і привласнили понад 2 мільйони гривень, які люди перерахували на потреби ЗСУ.

Як повідомлялось, на Сумщині зловмисник виманив мільйони гривень у людей, видаючи себе за військового.

ЗСУ шахрайство Львівська область дрон поліція прокуратура допомога ЗСУ Львів
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