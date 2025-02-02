Во Львове в результате взрыва гранаты пострадал человек
На месте происшествия работают экстренные службы, официальной информации от правоохранителей пока нет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.
Отмечается, что утром 2 февраля в гостинице "Арена" по улице Городоцкой во Львове взорвалась граната. В результате взрыва в здании выбиты окна, также известно об одном пострадавшем.
Все подробности впоследствии.
Напомним, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения.
Как сообщалось, в Киеве охранники не пустили в укрытие людей во время воздушной тревоги, аргументируя это тем, что не было взрывов. Десятки людей с детьми оказались в опасности.
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