14:30  27 січня
На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі
14:35  27 січня
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
13:20  27 січня
В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
UA | RU
UA | RU
27 січня 2025, 18:50

У Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових

27 січня 2025, 18:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Майже мільйон гривень застави сутенера відправлять на підтримку Нацгвардії

Про це повідомляє LVIV.media, передає RegioNews.

Гальковий районний суд Львова визнав винним уродженця Кривого Рогу в сутенерстві та створенні борделю. Проте йому присудили іспитовий термін на рік. Відомо, що 908 тисяч гривень внесеної за нього застави піде на потреби українських захисників.

За даними слідства, чоловік разом зі спільницею у Львові організував бордель. Разом вони винайняли квартиру і зробили там "будинок розпусти". Також вони організовували виїзд повій на адресу клієнтів.

"Робота полягала у веденні обліку грошей, підшукуванні та залученні жінок та схиляння їх до заняття проституцією, а також їх контроль. Крім того, організатори були адміністраторами місця розпусти, контролюючи жінок, які надавали сексуальні послуги, проводили інструктажі щодо необхідності неухильного дотримання правил, установлених ними", - йдеться у вироку.

Чоловік визнав свою провину та зобов'язувався працювати зі слідством. Спочатку йому призначили чотири роки позбавлення волі, проте в результаті звільнили від покарання та присудили річний іспитовий термін на рік.

Суд також зобов'язав перерахувати понад 900 тисяч гривень застави обвинуваченого на підтримку Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Черкаської області викрили шахраїв, які видавали себе за військових ЗСУ. Аферисти створили фейкові сторінки в соцмережах та збирали донати. У результаті зловмисники привласнили понад 2,5 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що на Львівщині ув'язнили організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. 27-річний житель області створив фіктивне підприємство з міжнародних вантажних перевезень та укладав фейкові договори про працевлаштування. За ці "послуги" він брав з клієнтів по 5 тисяч доларів США.

суд борделі Львів
На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який підпалював авто військових
27 січня 2025, 17:12
На Львівщині жінка привласнила майже мільйон гривень на дрони для військових
27 січня 2025, 15:55
На Закарпатті оголосили вирок шкільній прибиральниці, яка вдарила ученицю шваброю
27 січня 2025, 04:55
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Херсоні росіяни вбили тракториста
27 січня 2025, 19:00
НАБУ розпочало розслідування проти міністра оборони Умєрова, — ЦПК
27 січня 2025, 18:30
"Зривали" мобілізацію: на Вінниччині затримали жінок-адміністраторів Viber-групи для ухилянтів
27 січня 2025, 18:15
Побив і волочив по проїжджій частині: харків'янку жорстоко побив співмешканець
27 січня 2025, 18:14
Хотіли втекти в Молдову: на Одещині затримали авто з чотирма чоловіками
27 січня 2025, 18:07
У Кривому Розі в модульному укритті побилися чоловіки: один з них помер у лікарні
27 січня 2025, 17:56
Зливав дані про ЗСУ: на Харківщині засудили росіянина, який шпигував для окупантів
27 січня 2025, 17:39
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав чоловік
27 січня 2025, 17:35
Небезпека 3 рівня: у ДСНС попередили Закарпаття та Прикарпаття про небезпечну погоду
27 січня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »