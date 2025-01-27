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Про це повідомляє LVIV.media, передає RegioNews.

Гальковий районний суд Львова визнав винним уродженця Кривого Рогу в сутенерстві та створенні борделю. Проте йому присудили іспитовий термін на рік. Відомо, що 908 тисяч гривень внесеної за нього застави піде на потреби українських захисників.

За даними слідства, чоловік разом зі спільницею у Львові організував бордель. Разом вони винайняли квартиру і зробили там "будинок розпусти". Також вони організовували виїзд повій на адресу клієнтів.

"Робота полягала у веденні обліку грошей, підшукуванні та залученні жінок та схиляння їх до заняття проституцією, а також їх контроль. Крім того, організатори були адміністраторами місця розпусти, контролюючи жінок, які надавали сексуальні послуги, проводили інструктажі щодо необхідності неухильного дотримання правил, установлених ними", - йдеться у вироку.

Чоловік визнав свою провину та зобов'язувався працювати зі слідством. Спочатку йому призначили чотири роки позбавлення волі, проте в результаті звільнили від покарання та присудили річний іспитовий термін на рік.

Суд також зобов'язав перерахувати понад 900 тисяч гривень застави обвинуваченого на підтримку Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Черкаської області викрили шахраїв, які видавали себе за військових ЗСУ. Аферисти створили фейкові сторінки в соцмережах та збирали донати. У результаті зловмисники привласнили понад 2,5 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що на Львівщині ув'язнили організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. 27-річний житель області створив фіктивне підприємство з міжнародних вантажних перевезень та укладав фейкові договори про працевлаштування. За ці "послуги" він брав з клієнтів по 5 тисяч доларів США.