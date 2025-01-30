фото: Facebook

Вранці 30 січня депутата Львівської міської ради Андрія Закалюка повезли у місцевий ТЦК та СП для перевірки документів.

Про це повідомив сам Закалюк на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами депутата, під час перевірки документів співробітниками ТЦК поблизу Ратуші у нього не спрацював мобільний застосунок "Резерв+". Тому військові його попросили проїхати у ТЦК для уточнення даних. Після перевірки документів Закалюка відпустили.

Депутат зазначив, що після цього навіть встиг на роботу.

Нагадаємо, раніше мера Дрогобича Тараса Кучму оштрафували за невиконання плану мобілізації. Міський голова заявив, що платити штраф не збирається, і готовий його оскаржувати.