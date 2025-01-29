Через мобілізацію працівників водоканалу Житомир може захлинутися в нечистотах

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Через мобілізацію КП "Житомирводоканал" стикається з гострою нестачею кадрів. Наразі на підприємстві працюють 160 військовозобов’язаних, з яких 149 заброньовані до 28 лютого. Мобілізація фахівців може призвести до комунального колапсу

Про це у відеосюжеті Житомир.інфо повідомила начальниця інформаційного центру КП "Житомирводоканал" Сніжана Герасимчук.

Кабінет міністрів України постановив, що з кінця лютого 2025 року подібні КП (оператори об’єктів критичної інфраструктури) можуть забронювати лише 50% працівників.

"Це може призвести до комунального колапсу. Якщо кількість працівників зменшиться, ми не зможемо оперативно ліквідовувати аварії на водопровідних мережах", – заявила Сніжана Герасимчук.

Окрім того, підприємство стикається з проблемою залучення нових кадрів. Справа в тому, що з початку повномасштабної війни РФ проти України відділ з обслуговування каналізаційних мереж не поповнив жоден новий працівник. Наразі КП терміново потрібні слюсарі, електрогазозварники та водії-спецтехніки.

У "Житомирводоканалі" попереджають, що нових мобілізованих працівників замінити буде ніким.

"У нас залишаються переважно чоловіки передпенсійного та пенсійного віку. Через брак кадрів деякі бригади змушені працювати понаднормово", – констатувала Сніжана Герасимчук.

За її словами, якщо ситуація не зміниться, то містяни відчують це на собі. Наразі "Житомирводоканал" ліквідує 98% аварій протягом доби. Зі зменшенням кількості фахівців час усунення поломок значно зросте.

"Житомир ризикує залишитися без води або навіть захлинутися в нечистотах", – наголосила Сніжана Герасимчук.

Нагадаємо, ТЦК хоче оштрафувати мера Дгоробича Тараса Кучму за "зрив заходів мобілізації".