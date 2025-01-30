фото: Facebook

Утром 30 января депутат Львовского городского совета Андрей Закалюк был доставлен в местный ТЦК и СП для проверки документов.

Об этом сообщил сам Закалюк на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам депутата, во время проверки документов сотрудниками ТЦК вблизи Ратуши у него не сработало мобильное приложение "Резерв+". Потому военные его попросили проехать в ТЦК для уточнения данных. После проверки документов Закалюк был отпущен.

Депутат отметил, что после этого даже успел на работу.

Напомним, ранее мэр Дрогобыча Тарас Кучма был оштрафован за невыполнение плана мобилизации. Мэр заявил, что платить штраф не собирается, и готов его обжаловать.