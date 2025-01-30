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30 січня 2025, 09:38

У Києві діти гралися у "ТЦК" і ледь не зламали носа

30 січня 2025, 09:38
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фото: ілюстративне
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У соцмережах активно обговорювали незвичний випадок у одній зі шкіл столиці. На перерві школярі гралися в «ТЦК» і ледь не покалічилися

Як передає RegioNews, про це повідомляє ТСН.

Стало відомо, що на перерві учні гралися в "ТЦК" і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа.

"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!", – таке повідомлення опублікували в соцмережі.

Дорослих ця тема не дивує, адже "діти, що бачать в те і грають".

В поліції кажуть, що теж бачили повідомлення про дитячі ігри у "ТЦК", але чи був такий випадок насправді правоохоронці підтвердити не змогли.

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК декілька годин били сина журналістки. Хлопець потрапив до медзакладу з численними травмами. Проти працівників ТЦК відкрили кримінальне провадження.

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