Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором

фото: Черкаська обласна прокуратура

До 11 років ув’язнення засуджено харків’янку, яка виконувала завдання російського воєнкора. Також жінка не зможе упродовж 15 років обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, RegioNews.

Зазначається, що жінка за допомогою забороненої в нашій країні соцмережі запропонувала співпрацю громадянину рф, який є військовим кореспондентом та залучений країною-агресором до проведення інформаційних операцій проти України.

З січня по квітень 2024 року засуджена збирала та передавала російському журналісту відомості про проведення мобілізаційних і контрдиверсійних заходів на території Харкова. Інформувала про роботу систем ППО та наслідки нанесення рф ракетних ударів по місту.

Також у переписках вона заперечувала факт збройної агресії рф проти України та стверджувала, що російська влада була змушена розпочати військові дії.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність та затримали жінку. На вирок суду вона очікувала під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Громадянин рф, який нібито приїхав до доньки, "здавав" позиції ЗСУ.

Також відомо, що на Івано-Франківщині прокурори передали до суду справу стосовно місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі автомобілів військовослужбовців.