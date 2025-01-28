На Львівщині жінку оштрафували на 17 000 грн за феєрверки на Новій рік
Суд Львова виніс вирок за хуліганство 37-річній жінці, яка у новорічну ніч запускала феєрверки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZAXID.NET.
Подія трапилась 31 грудня 2024 року. Напередодні Нового року жінка попри заборону запускала феєрверки у Львові. Завдяки системі відеоспостереження порушницю знайшли, нею виявилась 37-річна місцева жителька. Щодо неї порушили кримінальне провадження.
У суді обвинувачена визнала свою провину та розповіла, що знала про заборону запускати феєрверки у воєнний стан, але робила це щоб порадувати дітей.
Суд дослідив усі матеріали та визнала львів’янку винною у хуліганстві, призначивши їй 17 000 грн штрафу.
Нагадаємо, під час дії воєнного стану на території України заборонені продаж та використання піротехнічних засобів. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Раніше в Житомирській області оголосили підозру жінці, яка знущалася з 10-річного сина.
Як повідомлялось, на Закарпатті оголосили вирок шкільній прибиральниці, яка вдарила ученицю шваброю. Порушниця має сплатити 850 гривень штрафу.