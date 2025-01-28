На Львівщині винуватець смертельної ДТП замість ув’язнення буде служити в армії

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Винуватець ДТП на Львівщині, внаслідок якої загинула людина, уник покарання через бажання служити у війську. Суд призначив йому іспитовий термін без заборони керувати авто

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZAXID.NET.

Восени минулого року на трасі Київ-Чоп трапилась аварія за участі військовослужбовця та цивільного. Авто військового виїхало на смугу зустрічного руху і зіткнулося з іншим транспортним засобом. Водій останнього загинув.

У суді обвинувачений визнав свою провину, відшкодував матері та брату загиблого компенсацію. Він також просив не призначати йому тюремне ув’язнення та не позбавляти водійського посвідчення, щоб мати можливість надалі служити в армії.

Рідні загиблого просили суд суворо не карати винуватця аварії, зокрема не призначати реального покарання та не позбавляти водійських прав.

Суд визнав військового винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив три роки тюрми, звільнивши від відбування покарання із іспитовим терміном у півтора року. Також його не позбавляли права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, екс-очільника Броварської РДА Майбоженка оштрафували за пʼяну ДТП. Минулого року він збив на пішохідному переході чотирьох людей.

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