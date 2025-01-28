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28 січня 2025, 08:46

На Львівщині водія ув’язнили на 3 роки за смертельну ДТП

28 січня 2025, 08:46
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фото: freepik.com
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Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок водію ВАЗу за вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZAXID.NET.

Смертельна ДТП сталась навесні 2024 року на перехресті у місті Броди. Водій ВАЗ 2110 (Лада) із причепом не дав перевагу в русі мотоциклу, що призвело до ДТП. Від отриманих травм водій двоколісника помер у лікарні. Щодо водія седана поліція порушила кримінальну справу, встановлено, що він вчинив аварію у нетверезому стані.

Порушник визнав, що був у стані алкогольного сп’яніння. Також він повідомив, що відшкодував родичу загиблого 6000 доларів та шкодує про вчинене.

Попри каяття порушника суд визнав його винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані. Чоловіку призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами 5 років.

Раніше ми повідомляли про нові деталі трагічної загибелі блогерки Анни Жук – винуватцем є її чоловік.

Нагадаємо, у Черкаській області в ДТП постраждали четверо чоловіків. Їх автомобіль з’їхав у кювет та в’їхав у дерево.

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