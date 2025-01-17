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Правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації міста працював на росіян у захопленій колонії, а зараз ледь не потрапив на службу до ЗСУ

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

На співпрацю з окупантами чоловік пішов у червні 2022 року. Він влаштувався на роботу в захоплену загарбниками колонію, отримавши посаду кінолога. Фігурант служив окупаційній владі до звільнення Херсону, за що отримував зарплатню в рублях.

Після звільнення міста перебіжчик вирішив залишитися на підконтрольній Україні території та причаївся, а згодом потрапив до ЗСУ.

Зрадника затримали до того, як він почав повноцінну службу. Йому оголосили підозру у колабораційній діяльності

Суд взяв фігуранта під варту. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали російських агентів, які підірвали колію під час руху військового ешелону. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.