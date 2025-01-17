06:55  17 січня
Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського
00:14  17 січня
"Краще здатися, ніж втопитися": на Закарпатті трьох чоловіків спіймали при спробі подолати Тису
00:41  17 січня
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
17 січня 2025, 10:26

Житель Херсона працював на росіян під час окупації, а зараз ледь не потрапив на службу в ЗСУ

17 січня 2025, 10:26
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації міста працював на росіян у захопленій колонії, а зараз ледь не потрапив на службу до ЗСУ

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

На співпрацю з окупантами чоловік пішов у червні 2022 року. Він влаштувався на роботу в захоплену загарбниками колонію, отримавши посаду кінолога. Фігурант служив окупаційній владі до звільнення Херсону, за що отримував зарплатню в рублях.

Після звільнення міста перебіжчик вирішив залишитися на підконтрольній Україні території та причаївся, а згодом потрапив до ЗСУ.

Зрадника затримали до того, як він почав повноцінну службу. Йому оголосили підозру у колабораційній діяльності

Суд взяв фігуранта під варту. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали російських агентів, які підірвали колію під час руху військового ешелону. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Херсон війна зрада ЗСУ військова служба ДБР
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Прикарпатті за підпали адмінбудівель військовий на 4,5 роки відправиться за ґрати
17 січня 2025, 10:46
Що дає Україні угода про 100-річне партнерство з Британією
17 січня 2025, 10:16
На Херсонщині за добу через російські удари отримали поранення семеро людей
17 січня 2025, 10:13
У Києві під час пожежі евакуювали дев'ятьох людей
17 січня 2025, 10:09
Схеми незаконного перетину кордону: Нацполіція проводить понад 200 обшуків
17 січня 2025, 09:56
Сили ППО збили 33 російські дрони, які атакували Україну
17 січня 2025, 09:34
Росіяни атакували дронами Київщину: фото наслідків
17 січня 2025, 09:15
Росіяни за добу 515 разів вдарили по Запорізькій області
17 січня 2025, 08:57
ЗСУ ліквідували за добу 1670 окупантів та десятки одиниць техніки
17 січня 2025, 08:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »