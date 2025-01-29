Во Львовской области мужчин будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами

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По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения, служащие пожарной части перешли на сторону РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что во время активных боевых действий на территории Волновахской общины трое мужчин специально не выбыли на подконтрольную Украине территорию и начали сотрудничать с оккупационной администрацией. Впоследствии они устроились на службу в незаконные правоохранительные органы так называемой ДНР.

Мужчины получили те же должности, на которых работал ранее в подразделениях ГСЧС Украины.

Подозреваемые принимали участие в деятельности незаконных организаций, обеспечивая таким образом становление и укрепление оккупационных властей на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, жительницу Харьковщины, выполнявшую задачи российского военкора, приговорили к 11 годам заключения. Она работала информатором окупантов.

Как сообщалось, житель Херсона работал на россиян во время оккупации, а затем чуть не попал в ряды Вооруженных сил Украины.