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27 січня 2025, 12:57

З'явилися нові деталі трагічної загибелі блогерки Анни Жук

27 січня 2025, 12:57
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фото: Главред
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Днями у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка і волонтерка Анна Жук, ще троє людей – отримали травми. Кермувальнику авто, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру

Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає RegioNews із посиланням на Главред.

За версією правоохоронців, чоловіку, який був за кермом автомобіля, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Згідно чинного законодавства водію загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Також чоловіку можуть заборонити керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі слідчі дії тривають.

Днями мережу сколихнула новина про смерть відомої блогерки Анни Жук. Жінка разом з чоловіком Володимиром і старшим сином прямувала на день народження до подруги і потрапили у ДТП. Їній автомобіль врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Від несумісних з життям травм Анна померла на місці аварії.

Нагадаємо, в Чернігові пʼяний водій вʼїхав у припарковані автомобілі. Порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше 44-річна водійка Renault Scenic в'їхала у купу дров на Чернігівщині.

Анна Жук блогер ДТП смерть аварія підозра
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